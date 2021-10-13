Doğanın Koynundaki Huzur “Barak Gölü”

Trabzon'un Tonya ilçesinde Kadıralak Yaylası eteklerinde oluşturulan yapay gölet görenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

“Barak Gölü” Kalyoncu Ailesinin arazisi üzerinde aynı yerde akan derenin suyunun doldurulmasıyla oluşturuldu. Gölün üzerine bir seyir platformu, su değirmeni çarkı ve çevrede oturma yerleri hazırlanarak doğaseverlerin hizmetine sunulurken doğa tutkunları için tam bir piknik alanı haline getirildi.

“Barak Gölü” ve çevresi Tonya ilçe merkezine en yakın piknik alanı olma özelliği taşırken, sonbaharın gelmesi ile birlikte piknikçiler tarafından tercih edilen gölet yaklaşık 1000 metrekare bir alanı kaplıyor. Ziyaretçi akınına uğrayan Barak Göleti, yeni evleneceklere dış çekim imkânı da sunuyor.

Kadıralak Yaylası'nın eteklerinde, orman içerisinde temiz havası, sıra dışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" Barak Gölü, diğer taraftan da Sonbahar mevsiminde misafirlerini ağırlıyor. Barak Göledini emekli öğretmen Hasan Kalyoncu'nun kendi arazisinde kendi imkânlarıyla yaptırdığı öğrenildi.