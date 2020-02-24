Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları Senegal'den büyük umutla döndü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren ihracatçılar, gittikleri Senegal'den büyük umutla döndü.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) organizasyonu ile 17-20 Şubat tarihleri arasında Batı Afrika'nın kalbi olarak bilinen Senegal'in başkenti Dakar'da “inşaat, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri” sektörlerine yönelik olarak Doğu Karadeniz'deki ihracatçıların katılımı ile ticaret heyeti programı düzenlendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve heyete başkanlık eden Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Afrika'nın en batı ucunda yer aldığı için Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülen Senegal, gerek Batı Afrika Birliği üyesi olması, gerekse bölgenin ticaret merkezi olması dolayısıyla çevresindeki 300 milyon nüfusa hitap etmekte. Afrika'nın darbe görmemiş tek ülkesi olan Senegal, istikrarlı yönetimi, serbest piyasa kurallarının uygulandığı pazar yapısı ve büyüme oranları ile ihracatçılarımızın güvenle yer alabilecekleri bir pazar olarak ön plana çıkıyor. Başta Trabzon Arsin ve Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımız olmak üzere Trabzon ve Rize illerinden toplam 13 firmadan 18 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen ticaret heyetinin ilk gününde Diamnadio Endüstri Bölgesi'ni ziyaret eden heyetimiz, endüstri bölgesi yönetimi ile görüşmelerde bulunarak gerek bölgeye yatırım yapılması, gerekse re-eksport işlemlerinde firmalarımızın yararlanabileceği avantajlar konusunda detaylı bilgi aldı ve bölgede yer alan tesislerde inceleme gezisi gerçekleştirmişlerdir” dedi.

Gürdoğan, “Ticaret heyetimizin ikinci günü ise pazar araştırmasına ayrılarak öncelikle bölgenin büyük distribütörleri/yapı marketleri ziyaret edildi ve satıştaki ürünler gerek nitelik, gerek fiyat açısından incelendi. Ağırlıklı olarak Fransa üzerinden Avrupa pazarının etkisinde olduğu görülen Senegal pazarında fiyatların çok yüksek olduğu hususu tespit edilerek temsilcilerimizce Türk ürünlerinin pazarda şansının yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ardından Batı Afrika'nın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Sencon fuarını ziyaret eden temsilcilerimiz, hem dünyanın dört bir yanından gelen ve genelde Çin menşeli fason üretim yaptıran fuar katılımcılarına tedarikçi olma teklifi götürdü hem de fuarı ziyarete gelmiş Senegalli firmalar ile iletişime geçerek kendilerini ikili iş görüşmelerine davet etti. Tamamıyla ikili iş görüşmelerine ayrılmış olan heyetimizin üçüncü gününde ise 200'e yakın Senegal firmasını ikili iş görüşmelerinde ağırlayan temsilcilerimiz yoğun ilgiye karşılık üstün bir performans sergileyerek 8 saatlik bir görüşme maratonunu başarıyla tamamladılar. Her firmamızın en az 15 firma ile görüştüğü bu yorucu maraton sonucunda birçok iş bağlantısının temelleri atılırken, henüz Türkiye'ye dönmeden sipariş alan firmalarımızın bile olması heyetin başarısını kanıtlamış oldu” diye konuştu.

Bu pazarı daha etkin bir şekilde incelemeye alarak gerçekleştirilen ticaret heyeti ziyaretine katılan firmaların yaptıkları görüşmelerin iş bağlantısı ile sonuçlandırılması için firmalara katkı vererek etkin takibini sürdüreceklerini ifade eden Gürdoğan, “Türkiye'ye karşı ve Türk ürünlerine karşı büyük bir sevgi ve tercihin olduğu bir pazar olan Senegal'in bölge firmalarımız tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Trabzon'dan dahi konteyner hattı ve taşıma yapma imkanının olduğu çok kolay bir pazar olan Senegal'in en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.