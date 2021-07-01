Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın Ocak-Haziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat yapılırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış yaşandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken 2020 yılın aynı döneminde ise 657 milyon 720 bin 773 dolar olarak gerçekleşmişti.

2021 yılı ilk 6 ayında Trabzon ili ihracatında yüzde 7, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 24 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise yüzde 69'luk artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşandı. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Artvin İli ihracatında ise yüzde 7 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklandı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; önceki yılın aynı dönemine göre ihracat tutarı aynı kalan ve 393. milyon 36 bin 412 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen fındık ve mamulleri birinci sırada, yüzde 28 oranındaki artış ve 106 milyon 672 bin 12 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada, yüzde 67 oranında artış ve 82 milyon 290 bin 177 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü sırada ve yüzde 15 oranında artış ve 59 milyon 562 bin 854 dolar tutarında ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer alıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2021 yılı ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 56 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisinin en büyük girdisini ihracatın sağladığını söyledi. Kalyoncu “Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımız 2021 yılı ilk 6 ayını kesintisiz ihracat artışı ile tamamlamıştır. 2021 yılının tamamının da önemli bir ihracat artışı ile tamamlayacağına dair ümidimiz tamdır. Bu kapsamda kesintisiz bir şekilde ihracat artışı sağlayan ve bu başarıyı sürdüren değerli ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamakta, Bölge ekonomisi ihracattan sağlanan girdi ile dönmektedir. Bundan dolayı ülkemiz için olduğu gibi Bölgemiz için de ihracat artışını çok çok önemsemekteyiz. İhracat artışımızın daha üst noktalara ulaşabilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinin Bölge Ülkeleri açısından bir tedarik merkezi misyonu üstlenebilmesi açısından, özellikle son aylarda aşırı düzeyde artmış olan ihracat maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçımıza sürdürülebilir ihracat artışını sağlayabilmeleri açısından destek sağlanması çok büyük önem ihtiva etmektedir. Özellikle finansmana erişim imkânlarında ve çok çok yüksek olan faiz oranlarının düşürülmesi konularında ihracatçımız destek beklemektedir. Bu alanlarda ihracatçıya verilecek destek beraberinde çok daha yüksek ihracat artışları getireceği gibi ilave istihdam ve yeni yatırımlarla Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olacaktır. Yeni ayın başlaması ile en önemli girdi kalemlerimizi oluşturan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ve bu durumun zincirleme olarak tüm girdi fiyatlarına yapacağı yüksek oranlı maliyet artışları ihracatçımızı rekabet açısından çok büyük oranda olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı ihracatçımızın maliyet artışlarını dengeleyecek şekilde ivedilikle desteklenmesi hayati önem taşımaktadır” dedi.