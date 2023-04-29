Doğu Karadeniz Yaylaları bir gecede beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dünden bu yana mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları yüksek yaylalarda Nisan ayının sonunda kar yağışının görülmesine neden oldu.

Sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı bin 880 rakımdaki Honefter Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün akşam saatlerinde yemyeşil olan yayla gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulduğu yaylada dün ve bugünün manzarası güvenlik kamerasına yansıdı.