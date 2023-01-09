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Doğu Karadeniz yaylaları kar altında

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 3-4 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşürken, yöredeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 3-4 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşürken, yöredeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.


Ordu'dan Artvin'e kadar olan bölgede 1000 metrenin üzerindeki tüm yaylalarda kar yağışı yaşanırken, Trabzon ile Gümüşhane arasındaki şenlikleri ile ünlü Kadırga Yaylası da kar yağışından nasibini aldı. 2 bin 300 metre yüksekliğindeki yayla ve çevresinde bulunan obalar beyaz örtüyle kaplanırken, eşsiz kar manzarası objektifleri yansıdı.

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