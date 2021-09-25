Doğu Karadeniz Yaylaları'nda erken görülen kar yağışı en çok onları etkiledi

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda bu mevsim erken görülen kar yağışı en çok çobanları ve beraberlerindeki küçükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.

3 gündür 1700 metre rakımın üzerindeki yaylalarda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle özellikle çobanlar ve yaylalara otlatmak için çıkardıkları küçükbaş hayvanları büyük sıkıntı yaşadı. Yer yer 30 cm'yi bulan kar kalınlığının altında koyun ve keçiler yeşil bir ot bulmaya çalıştı. Ümit Ahmet Kasapçı isimli çoban 750'ye yakın küçükbaş hayvanı ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Beşköy Yaylası'nda zor anlar yaşarken, o anları cep telefonu ile görüntüledi.