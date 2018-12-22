Doğu Karadeniz'de 2018 yılının 11 ayında trafik kazalarında 108 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 795 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2018 yılının 11 ayında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 108 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 795 kişi yaralandı.

2018 yılının Kasım ayında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 202 kişi hayatını kaybederken, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 279 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Kasım ayında en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Gümüşhane ve Rize'de ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Artvin'de Kasım ayında 25 yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Giresun'da 76 maddi hasarlı, 48 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Gümüşhane'de Kasım ayında ölümlü trafik kazası yaşanmazken, yaşanan yaramalı trafik kazalarında 44 kişi yaralandı. Rize'de de aynı şekilde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 46 maddi hasarlı, 43 yaralamalı trafik kazası yaşandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon'da meydana gelen 140 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 253 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 2018 yılının 11 ayında toplamda 4 bin 292 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 7 bin 795 kişi yaralandı, 108 kişi hayatını kaybetti.