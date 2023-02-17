Doğu Karadeniz'de 759 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 759 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 22, Araklı ilçesinde 14, Arsin ilçesinde 5, Beşikdüzü ilçesinde 5, Çarşıbaşı ilçesinde 6, Düzköy ilçesinde 10, Hayrat ilçesinde 5, Köprübaşı ilçesinde 7, Maçka ilçesinde 6, Sürmene ilçesinde 7, Şalpazarı ilçesinde 22, Tonya ilçesinde 18, Vakfıkebir ilçesinde 8 olmak üzere toplam 138 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesinin 237 iş makinesi ve 474 personel ile yol açma çalışmaları gece gündüz sürdürülüyor. Gümüşhane'de ise merkezde 25, Kürtün ilçesinde 15, Torul ilçesinde 15, Köse ilçesinde 2 olmak üzere 57 köy yoluna kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Şehirde 13 iş makinesi ve 24 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik verecek şekilde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Artvin merkezde 22, Ardanuç ilçesinde 31, Arhavi ilçesinde 12, Borçka ilçesinde 38, Murgul ilçesinde 10, Hopa ilçesinde 3, Kemalpaşa ilçesinde 1, Şavşat ilçesinde 59, Yusufeli ilçesinde 12 olmak üzere toplam 188 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, 44 ekip ve 82 personel ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Rize'de ise merkezde 12, Ardeşen ilçesinde 9, Çamlıhemşin ilçesinde 26, Çayeli ilçesinde 14, Deprepazarı ilçesinde 3, Fındıklı ilçesinde 3, Güneysu ilçesinde 3, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, Kalkandere ilçesinde 15, Pazar ilçesinde 17 olmak üzere 139 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun'da da etkili olan kar yağışı sonrası 548 köyden 237 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Şehrin merkezinde 7, Alucra ilçesinde 31, Bulancak ilçesinde 15, Çamoluk ilçesinde 7, Çanakçı ilçesinde 10, Dereli ilçesinde 26, Doğankent ilçesinde 6, Espiye ilçesinde 20, Eynesil ilçesinde 5, Görele ilçesinde 28, Güce ilçesinde 4, Keşap ilçesinde 29, Piraziz ilçesinde 3, Şebinkarahisar ilçesinde 6, Tirebolu ilçesinde 24, Yağlıdere ilçesinde 16 olmak üzere toplam 237 köy yolu ulaşıma kapandı.