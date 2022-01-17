Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize'de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 16, Ardanuç ilçesinde 49, Arhavi ilçesinde 12, Borçka ilçesinde 36, Murgul ilçesinde 11, Hopa ilçesinde 13, Şavşat ilçesinde 44, Yusufeli ilçesinde 10 olmak üzere toplam 191 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun'da ise merkezde 15, Alucra ilçesinde 2, Bulancak ilçesinde 14, Çanakçı ilçesinde 15, Dereli ilçesinde 34, Doğankent ilçesinde 5, Espiye ilçesinde 4, Eynesil ilçesinde 11, Görele ilçesinde 53, Keşap ilçesinde 19, Piraziz ilçesinde 6, Tirebolu ilçesinde 42, Yağlıdere ilçesinde 21 olmak üzere 13 ilçede 241 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de ise etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte Kürtün ilçesinde ilçesinde 20, Torul ilçesinde 13 ile toplamda 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 42, Ardeşen ilçesinde 38, Çamlıhemşin ilçesinde 18, Çayeli ilçesinde 50, Derepazarı ilçesinde 11, Fındıklı ilçesinde 19, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 22, Pazar ilçesinde 48 olmak üzere 305 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da da dün etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.