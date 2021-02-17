Doğu Karadeniz'de kar esareti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bin 275 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, birçok köy ve mahalleye elektrik verilemiyor.

Trabzon'da dün gece saatlerinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 196 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerde ki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mahalle yollarının ulaşıma açma çalışmalarının dün geceden itibaren başladığını belirterek, “Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, dün gece itibariyle şehrimizin orta ve yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kapanan yollara İlçe Belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde ivedilikle müdahale etmiştir. 402 mahalle yolunun etkilendiği kar yağışında şuanda 196 yolumuz kapalı durumda. 171 iş makinası ve 252 personel ile çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. 196 mahallemizde yol açma çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Bölgede kar yağışı en çok Giresun'da etkili oldu

Giresun'da 15 Şubat Pazartesi günü başlayan ve 16 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 539 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilk andan itibaren İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından karla mücadele çalışmalarına başlanırken, İl Özel İdaresine bağlı 500 ve karayolları yol ağında bulunan 49 köy olmak üzere toplam 549 köy yolundan 10 köyün yolu acil durumlar nedeniyle dün gece itibariyle ulaşıma açılırken, 539 köy yolunda ise gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çalışmalara ara verildi. Giresun il merkezi ve tüm ilçelerde rakımı yüksek köylerde kar kalınlığının yer yer 30-40 cm'in üzerinde olması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dün gece 16 Şubat'ta ara verilen karla mücadele çalışmalarına sabah saat 07.00'den itibaren tekrar başlandı. Karla mücadelede 61 ekip personeli ile birlikte devam ederken, Alucra ilçesi Boyluca köyünde, Espiye ilçesi Gülburnu Köyü Akkas mahallesinde, Görele ilçesi Maksutlu, Güneyköy ve Orta köy köylerinde hastalanan vatandaşlar için gece saatlerinde kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de ise merkez ilçede 65, Kelkit ilçesinde 67, Köse ilçesinde 11, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 64, Torul ilçesinde 30 olmak üzere toplam 266 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl genelinde 31 iş makinesiyle birlikte ekipler tarafından karla mücadele çalışmaları diyaliz hastası olan köyler ve acil durumlar öncelendirilerek sürdürülüyor.

Artvin'de de, merkez ilçede 1, Ardanuç ilçesinde 39, Şavşat ilçesinde 37, Yusufeli ilçesinde 17 olmak üzere toplam 94 köy yolu ulaşıma kapalı kapanırken, Rize'de 220 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.