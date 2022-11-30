Doğu Karadeniz'den dünyaya kedi kumu ihraç ediyorlar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde beyaz kalsiyum bentonit ocağından temin edilen ham madde ile kedi kumu üretiliyor. Yüksek kalite ve rezerve sahip bentonit madenleri sayesinde üretilen doğal kedi kumu yurtdışına ihraç ediliyor.

Dünyada en kaliteli kalsiyum bentonit yataklarının bulunduğu Karadeniz'den yapılan kedi kumu ihracatı son yıllarda giderek artıyor. Özellikle Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde yüksek kalite ve rezerve sahip beyaz bentonit madenlerinden temin edilen ham madde ile üretilen kedi kumu yurtdışında yoğun talep görüyor. Trabzon merkezli bir firma tarafından doğal bir şekilde işlenerek üretilen kedi kumu yapılan Ar-Ge çalışmalarının ardından İngiltere, Rusya, Lübnan, Belçika ve İsviçre gibi ülkelere ihraç edilmeye başlandı.

Bölgeden yapılan kedi kumu ihracatı ile ilgili bilgiler veren iş adamı Necati Kazaz, 58 ülkeye numune gönderdiklerini belirterek doğal şekilde üretilen kedi kumuna ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi. 52 ülkeden cevap beklediklerini kaydeden Kazaz, “1,5 yıl önce bir araştırma yaparak Ordu'da bir maden ile bu işe başladık. Çalışmalarımızı uzun süreli nasıl yapabiliriz diye düşünürken madenden çıkardığımız ham madde ile kedi kumu yapabileceğimizi anladık. Hızlı bir şekilde Ar-Ge çalışmalarını tamamladığımız kedi kumu ile bayi bağlantıları kurduk. 58 ülkeye ürünün numunelerini gönderdik. Ürünün kalitesi ile ilgili olumlu dönüşler aldık. İlk etapta 6 ülkeye ürün ihraç ettik. Kedi kumunu ihracat ettiğimiz ülkelerin başında İngiltere geliyor. Londra'da bir depo kurduk o depoda birebir kendi ürünümüzü piyasaya sunduk. 158 tane pet shop olan bir bayi ile anlaştık. Kendi depomuz ve kendi sevkiyatımız ile Londra'da bu şekilde başladık. Rusya, Lübnan, Belçika ve İsviçre'ye konteyner ile kedi kumu gönderdik. 52 ülkeden cevap bekliyoruz. İnşallah onlarda da güzel cevaplar gelecek. Kaliteden hiç şüphemiz yok” dedi.

“Kedinin ayağına yapışan tanecikler yok denecek kadar az”

Bentonit alanında Ordu'nun rezerv ve kalite olarak önde olduğunu kaydeden Kazaz, “Ünye ve Fatsa'da çıkan kaliteli hammadde bellidir. Fabrikalar aşağı yukarı aynı kalite ürün üretir. Fakat işleyişlerin farklılık var. Bir firma daha dikkatli üretim yaparken, başka bir firma ise oluruna bırakarak üretim yapıyor. Ünye ve Fatsa'da çıkan ürün fark budur. Onun dışında farklar yok. Başka illerde çıkan bentonitlere baktığımız zaman kalite anlamında Ordu'nun ürünü diğer ürünlerden kalitelidir. Çünkü bunun topaklaşması, kokuyu hapsetmesi artı toz olayı ve kedinin ayağına yapışan taneciklerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Ülkemizde ve dünyada maddiyata daha çok önem verildiği için ilk önce nasıl para kazanabiliriz diye bakıyorlar. Biz ona bakmıyoruz biz markayı nasıl büyütebiliriz ona bakıyoruz. Markamızı dünyaya tanıtmanın peşindeyiz. O yüzden paketi ve sunumu olsun yaptığımız kısa süredeki başarı ile amacımız kaliteyi öne çıkarmak ve insanlara güzel hizmet sunmak” ifadelerini kullandı.