Doğu Karadeniz'in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 90 yıllık sürede meydana gelen 59 sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon'da gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan, taşkın ve sel yaşandı. 90 yılda meydana gelen 59 büyük sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Karadeniz'in kabusu haline gelen sel ve heyelanlarda 27 vaka ile Rize'de yaşanırken, Trabzon'da sel ve heyelanlarda 360 kişi öldü ve en fazla ölümün yaşandığı il oldu.

1929 yılından 2019 yılına kadar Rize'de 27, Trabzon'da 15, Giresun'da 8, Artvin'de 5, Gümüşhane'de 1, Ordu'da 3 ve Artvin'de 5 olmak üzere toplamda 59 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı.

En çok can kaybı Trabzon'un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı. Rize'de 222 kişi, Trabzon'da 360 kişi, Artvin'de 24, Giresun'da 27, Gümüşhane'de 3 ve Ordu'da ise 89 kişi toplamda 644 kişi yaşanan bu afetlerde hayatını kaybetti.

Bölgede son sel ve heyelan olayı 18 Haziran 2019 tarihinde Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ilçede büyük çapta hasar meydana geldi. 7 kişinin hayatını kaybettiği afette 3 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Doğu Karadeniz'de 1929 ile 2019 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu:

1929- Trabzon'un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü

1959- Giresun'un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize'de taşkın: 13 ölü

1963- Trabzon'un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü

1963- Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü

1965- Giresun ve Trabzon'da taşkın: 2 ölü

1973- Rize'nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü

1973- Rize'nin Güneysu, Kalkandere ilçelerinde Pazarköy köyünde heyelan: 4 ölü

1974- Gümüşhane'nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü

1977- Rize'nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü

1981- Rize'nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü

1982- Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü

1983- Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü

1985- Rize'de sel: 10 ölü

1988- Rize'nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü

1988- Trabzon'un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü

1990- Trabzon'nun Akçaabat ilçesi, Değirmendere ve Söğütlü mahallerinde sel: 57 ölü

1990- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü

1995- Rize'nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü

1996- Trabzon'nun Of ilçesinde taşkın: 9 ölü

1997- Giresun'da taşkın 5: ölü

1998- Trabzon Sürmene'de ve Köprübaşı'na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü

2001- Rize'nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10

2002- Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü

2005- Rize'nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü

2005- Trabzon'nun Of ilçesi Solaklı deresinde sel: 7 ölü

2005- Rize'nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü

2005- Rize'nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü

2005- Rize'nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü

2005- Trabzon'nun Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü

2006- Artvin'nin Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü

2006- Giresun'da taşkın: 2 ölü

2006- Rize'nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü

2009- Rize'nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü

2009- Artvin'nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü

2009- Ordu'nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü

2009- Giresun'nun Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü

2009- Ordu'da sel: 2 ölü

2009- Giresun'da sel: 1 ölü

2009- Artvin'in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü

2009- Artvin'nin Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü

2009- Trabzon‘da heyelan: 2 ölü

2009- Trabzon'da sel: 2 ölü

2010- Giresun'nun Dereli ilçesinde sel: 1 ölü

2010- Giresun'nun Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü

2010- Rize'nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü

2010- Rize'nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü

2010- Rize'nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü

2011- Trabzon'nun Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü

2013- Trabzon'nun Yomra ilçesinde sel: 2 ölü

2015- Artvin'nin Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü

2016- Trabzon'nun Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü

2016- Rize'nin Pazar ilçesinde sel ve taşkın: 2 ölü

2016- Rize' Kalkandere ilçesi Ormanlı köyünde taşkın: 1 ölü

2016- Rize'nin Fındıklı ilçesinde taşkın ve sel: 1 ölü

2016- Ordu'da sel: 4 ölü

2017- Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanbaşı mahallesinde sel ve taşkın: 1 ölü

2017- Rize'nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü

2019- Trabzon'nun Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 7 ölü