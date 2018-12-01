Doğu Karadenizli balıkçılar hamsiyi Batı Karadeniz'de arıyor

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından Karadeniz'e denize açılan tekneler farklı noktalarda avlanma yaparken, Doğu Karadenizli balıkçıların bir çoğu özellikle Batı Karadeniz'de avlanmayı tercih ediyor. Özellikle Sinop-Zonguldak arasında avlanan teknelerin çoğunluğu dikkat çekerken, bu alanlarda hamsi popülasyonunun Doğu Karadeniz'e göre çok daha olduğu belirtildi. Trabzon açıklarında bu sezon Kasım ayı itibariyle 3-5 gün kadar istenilen düzeyde hamsi avı olurken, burada avlanan tekneler de daha sonra Batı Karadeniz'e gitmeyi ve orada avlanmayı tercih etti.

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne boyları 5 ila 50 metre arasında bin 80 tekne kayıtlı bulunurken, bunlardan 70 tanesi 20 metrenin üzerinde. 20 metrenin üzerindeki tekneler, bu yılın Kasım ayı itibariyle başta Vakfıkebir olmak üzere Trabzon açıklarında ancak 3-5 gün kadar hamsi avcılığı yaparken çoğu daha sonra Batı Karadeniz'i tercih etti.

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu sezon yaptıkları denetimlerde şu ana kadar aykırı avcılık yapan balıkçı teknesine rastlamazken ciddi anlamda para cezası kesmedi. Çoğu balıkçı teknesinin özellikle Batı Karadeniz'de avlanmaları bu yılki ceza limitini önemli derece etkilediği gözlenirken, 2017 yılında yapılan denetimlerde ise 12 balıkçı teknesi ve 7 işletmeye toplam 95 bin 865 TL para cezası kesilmişti. Aynı yıl yapılan denetimlerde 549 ton hamsiye, 680 kilogram istavrit'e 151 kilogram barbun'a, 15 kilogram mezgit'e ve 6 kilogram lüfere belirlenen yasal ölçülerin altında olduğundan el konulmuştu.