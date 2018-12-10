DOKA 110. Yönetim Kurulu Toplantısı Trabzon'da yapıldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 110. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında Trabzon'da yapıldı.

Gümüşhane Valisi Taşbilek, yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bugün gerçekleştireceğimiz 110. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Ajans Yönetim Kurulu tarafından illerde ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' gündemiyle gerçekleştirilen toplantılar neticesinde ortaya çıkan sonuçları, il ve bölge bazında belirlenen sorun ve çözüm önerilerini görüşeceğiz” dedi.

Ajansın 2019 yılında bölgenin kalkınması açısından gerekli sektörel ve tematik odaklanmayı sağlayacak sonuç odaklı faaliyet planlamasının da görüşüleceğini ifade eden Vali Taşbilek, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan ve bölgenin yatırım potansiyelini artıracak fizibilite çalışmalarına ilişkin projeleri de değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya , Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu , Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.