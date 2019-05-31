DOKA geleneksel ürünleri geçmişten geleceğe taşıyacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteklediği Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü ‘Geçmişten Geleceğe Yolculuk' projesi ile geleneksel sanatlar korunacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ kurarak, kültürel envanter oluşturma ve müzecilik kültürünün gelişmesine katkı sunmanın hedeflendiği proje ile bölgemizin kültür zenginliklerine sahip çıkılarak kalıcı hale getirilecek.

Projenin geçmiş ile gelecek arasında bağ kurarak milli ve manevi değerlere sahip çıkılması anlamında çok önemli olduğunu kaydeden DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, geleneksel sanat ürünlerinin tespit edilip korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sadece bölgemizin değil ülkemizin bir kültür vizyonu olduğunu ifade etti. Adıyaman, “Yöremiz, geleneksel sanat ürünleri çeşitliliği anlamında zengin olmasına rağmen ürünlerin hangi şartlarda saklanacağı konusunda bilgi yetersizliğinden dolayı birçok ürün günümüze ulaşamamaktadır. Bu çalışmalarla zamana ve mekanlara yenik düşmüş eserlerin ve ürünlerin ortaya çıkarılarak hak ettikleri değere kavuşacaklarına inanıyorum. Bu süreçte geleneksel sanat ürünlerimizin saklanması, korunması, arşivlenmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi ilimiz ve bölgemiz için bir katma değer oluşturacaktır” dedi.

Proje ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nün 40 eğiticisi başta olmak üzere, idarecileri ve usta öğreticilerinin eğitim alacağı, bu eğitimler sonucunda yapılacak saha çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarıyla yörede sandıklarda tutulan geleneksel sanat ürünlerinin değerlendirilip, kayıt altına alınacağı ve Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde oluşturulması planlanan müzede sergileneceği belirtildi.

Projenin son yıllarda altın çağını yaşanan bölgemiz turizmine de katkı sağlayacağı ifade edilirken, bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi önceliği kapsamında geleneksel el sanatları ürünlerinin turizme kazandırılacağı kaydedildi.