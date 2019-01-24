DOKA ve TTB yöresel özelliklerin değerlendirilmesi için işbirliği yapacak

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ı ziyaret ederek yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

TTB'nin uygulamaya koyduğu ve ilki 26 Ocak'ta yapılacak “3T-Tarım-Ticaret-Turizm” başlıklı 12x12 Karadeniz Toplantıları hakkında Onur Adıyaman'a bilgiler veren Sebahattin Arslantürk ile Eyyüp Ergan, Trabzon merkezli olmak üzere Doğu Karadeniz'in, hatta tüm Karadeniz'in özellikli ürünleri, yerleri ve çalışmalarını öne çıkarıp, bunlara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Her ay yapılacak toplantılarla bir konuyu işleyerek, ülkemizdeki tüm ilgili ve yetkili taraflarını davet ederek ele alacağız. Sonuçlarını da gereğinin yapılması için devlette ilgili yerlere taşıyacağız” dediler.

DOKA Genel Sekreteri Adıyaman ise, bu düşünce ve harekete katkı yapacaklarını belirterek, kalkınma hareketi için atılacak her adıma katkı sağlamak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Ziyarette, bu tür etkinliklerin daha da genişletilerek gelecek yılda sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.