DOKA Yönetim Kurulu Trabzon'da toplandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 114. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında Trabzon'da yapıldı.

Gümüşhane Valisi Taşbilek, toplantıda bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündükleri Yöresel Ürünler Sonuç Odaklı Programı ve Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı görüşüleceğini belirtti. Gümüşhane Valisi Taşbilek, DOKA yönetim kurulu olarak bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini kaydederek, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bugün gerçekleştireceğimiz 114. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yöresel Ürünler Sonuç Odaklı Programı ve Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programını görüşeceğiz. Ayrıca Rekabetçi Sektörler Programına ilişkin proje önerileri ve 2019 Fizibilite Desteği Programını da değerlendireceğiz. Yönetim kurulu olarak toplantımızın bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.