Doktora saldırı iddiasıyla adliyeye çıkartılan şahsa konut terk etmeme cezası

Trabzon'da önceki gün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören babasının hayatını kaybetmesinin ardından hastanede doktora saldırdığı ve çevreye zarar verdiği iddiasıyla bugün adliyeye çıkartılan şahıs, bulunduğu konutu terk etmeme cezası verilerek serbest bırakıldı.

Olay, Pazar günü sabah saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne meydana geldi. Trabzon'da akciğer kanseri tedavisi gören Tahsin Aydın (65) fenalaşarak Sürmene Devlet Hastanesi buradan da ambulans ile KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise getirilerek tedavi altına alınan Tahsin Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tahsin Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenen çocukları yoğun bakım ünitesinde cenazeye görmek istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tulum ve maskelerle girilen servise hiçbir tedbir almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile güvenlik görevlisi ve asistan doktor Esra Ersöz Genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Servise girmek isteyen hasta yakınları doktor Esra Ersöz Genç'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki iddialarına göre, serviste camları ve bir kalorifer peteğinin borularını kırdı. Yine aynı doktorun iddiasına göre, şahıslarında biri o esnada eline oksijen tüpünü alarak asistan doktor ve güvenlik görevlilerini kovalamaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınanlar şahıslardan İhsan A. olay sonrası gözaltına alınırken, daha sonra serbest bırakıldı. Ancak doktor Esra Ersöz Genç'in sosyal medya paylaşımlarının ardından İhsan A. dün yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından İhsan A. bugün Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs, bulunduğu konuttan ayrılmama cezası verilerek serbest bırakıldı. İhsan A. adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak adliyeden ayrıldı.