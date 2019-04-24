Dört beceride ilk Türkçe elektronik sınavı düzenledi

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterliliklerini ölçen ilk Türkçe Elektronik Sınav, Trabzon'la birlikte toplam 15 ilde bugün gerçekleştirildi.

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe Elektronik Sınav (e-sınav) Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde (ÖDM) oluşturulan 20 kişilik Türkçe Beceri E-Sınav Salonu'nda yapıldı. Uygulama için belirlenen 15 pilot ilden biri olan Trabzon'da, 24-25 Nisan Çarşamba ve Perşembe günleri Ortahisar Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu ve Piri Reis Ortaokulu ile 26 Nisan Cuma günü Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulunun katılımıyla ikişer oturum şeklinde toplamda 60 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilecek olan Türkçe Elektronik Sınav, Türkiye'de ilk kez uygulanıyor.

Sınavla ilgili bilgi veren Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş “MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak ülkemizin bu alandaki mevcut durumunu tespit edecek ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyecek. Sınavın ilk uygulamasına, Trabzon'da üç okuldan seçilen 60 öğrenci katılıyor. Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde (ÖDM) uluslararası standartlarda, 20 kişilik Türkçe Beceri E-Sınav Salonu oluşturuldu. Sınav burada uygulanacak. Bu uygulama, milli eğitim sistemimizde bir ilktir. İlk kez Türkçe dört beceriyi ölçen bir e-sınav yapılıyor. Pilot uygulamalardan sonra elde edilen veriler kullanılarak mevcut durumumuz tespit edilecek ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkiler incelenecek. Bu kapsamda ana dil eğitiminde, öğretmenlerimizin dört beceride ölçme yapabilmeleri için eğitimler düzenlenecek. 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilerimize yönelik ana dilde dört beceri izleme ve değerlendirme araştırması yapılacak. Elde edilen donelerle de ana dil eğitimimiz sürekli güçlenecek" dedi.