Down sendromlu çocuklar en büyük hayalini gerçekleştirdi

'si Oğuz Bulut, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor'un antrenmanı ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi tarafından ilan edilen “Gönüllülük Yılı” kapsamında Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerini ziyaret eden Akman ve Bulut, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar ardından kaleci Uğurcan Çakır'a penaltı atışı yaparak en büyük hayallerini gerçekleştirdiler.

Sporcu Emre Akman, “Bugün hayatımızın en mutlu günlerinden biri yaşadık, en büyük hayalimizi gerçekleştirdik. Trabzonspor Kulübümüze çok teşekkür ederiz” dedi.