Dr. Sezgin Mumcu AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevini devraldı

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Dr. Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle görevi önceki başkan Haydar Revi'den devraldı.

Parti binasındaki devir teslim törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ile partiler katıldı.

AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevine getirilen ve görevini Dr. Sezgin Mumcu'ya devreden Haydar Revi, törendeki konuşmasında, “AK Parti bir dava partisidir ve bizlerin görev değişikliği bir bayrak yarışıdır” diyerek sözlerini şöyle sürdürür: “Bugün bayrağı birlikte görev yaptığımız, kıymetli kardeşim Sezgin Mumcu'ya devrediyorum. Üzerine büyük bir sorumluluk aldı. İnanıyorum ki, aldığı bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirecektir” dedi.

“Coşkulu bir kongre süreci yaşatacağız”

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevini devralan Dr. Sezgin Mumcu ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve kendisini layık görmesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devraldığımız bu kutlu bayrağı daha da ileriye taşımak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Partimize ve davamıza hizmet yolunda yeni başarılar kazandırmaya devem edeceğiz. Partimize coşkulu bir kongre süreci yaşatacağız. Akabinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden büyük bir azim ve samimiyetle çalışacağız. Dağıtarak, kırarak, bölerek değil; toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlayacağız. Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını ve toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. Rabbim mahcup etmesin, yâr ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.