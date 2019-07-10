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Dualar Beyza için

Trabzon’un Erdoğdu Mahallesinde evde düşmeye bağlı beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun hastanede yaşam savaşı veriyor.

Trabzon'un Erdoğdu Mahallesinde evde düşmeye bağlı beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun hastanede yaşam savaşı veriyor.


Edinilen bilgiye göre, evlerinde düşme sonucu beyin kanaması geçiren Beyza Dursun yakınları tarafından hemen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Beyza Dursun'un durumunun ağır olduğu belirtilirken, ailesi ve sevenleri doktorlardan gelecek olan umutlu haberi bekliyor.

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