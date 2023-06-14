Dumlupınar'dan İdilli'ye kardeş eli uzandı

Depremzede kardeş okul için yardım kampanyası düzenleyen Trabzon Dumlupınar İlkokulu, okul yönetiminden öğretmenlerine, velilerden öğrencilere kadar herkes el ele verip hazırladıkları çeşitli hediyeleri kardeş okul Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli İlkokulu'na gönderdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin ardından tek yürek olan Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ederek ülke kardeşliğini göz önüne seriyor.

Depremin yaşandığı ilk günden buyana birçok yardım çalışmasına destek olan Dumlupınar İlkokulu bu kez de kardeş okul olarak seçtikleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli İlkokulu için kolları sıvadı. Dumlupınar İlkokulu Müdürü Hamza Çobanoğlu başta olmak üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi çerçevesinde Koordinatör Öğretmen Gülden Yeşilçiçek koordinesinde düzenlenen yardım kampanyasına büyük destek verdi.

Yaptıkları çalışmayla büyük mutluluk yaşayan okul yönetimi, veliler ve öğrenciler, kardeş okul öğrencileri için hazırladıkları giyecek ve kırtasiye malzemelerini İdilli İlkokulu'na gönderdi.

Yardım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Dumlupınar İlkokulu Müdürü Hamza Çobanoğlu, “Öğretmenlerimizle, velilerimizle ve miniklerimizle birlikte gerçekten çok güzel birlik ve beraberlik çalışmasına imza attık. Türk Milleti olarak yaşadığımız bu tarifsiz acıyı bir nebzede olsa dindirmeye çalıştık. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte el ele verip birlikten kuvvet doğar sözünü bir kez daha gerçekleştirmiş olduk. Buradan tüm depremzede ailelerimize ve öğrencilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.