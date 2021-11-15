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Dünya Diyabet Gününde öğrencilerin kan şekeri ölçümü yapıldı

Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri, Öğretim Görevlileri Nurseda Hatunoğlu ve Esra Tugay ile birlikte farkındalık oluşturmak için Dünya Diyabet Günü’nde üniversitede kan şekeri ölçümü yaptılar, diyabet ile ilgili broşürler dağıttılar.

Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri, Öğretim Görevlileri Nurseda Hatunoğlu ve Esra Tugay ile birlikte farkındalık oluşturmak için Dünya Diyabet Günü'nde üniversitede kan şekeri ölçümü yaptılar, diyabet ile ilgili broşürler dağıttılar. Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Etkinlikle ilgili konuşan Öğretim Görevlisi Nurseda Hatunoğlu “Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizle kan şekeri ölçümü yaptık, sonuçlar ise genelde normal aralıkta olduğunu söyleyebilirim. Diyabet, erişkinlerde daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen ve yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle çok önemli bir halk sağlığı sorunu olan bir hastalık olarak biliniyor. Genel olarak erişkinlerde şişmanlıkla bağlantılı olan Tip 2 diyabet, çocuklarda başından itibaren insülin tedavisi gerektiren Tip 1 diyabet görülmektedir. Tip 2 diyabet sıklığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde artmakta ve gelişen ekonomiler için en önemli kronik hastalık yükünü oluşturmaktadır. Oysa Tip 2 diyabet vakalarının yüzde 70'ni, sağlıklı kahvaltı, lifli sebze, taze meyve suyu, tam buğday ekmeği, yağsız et, balık ve fındık tüketimi ve düzenli egzersiz içeren sağlıklı yaşam tarzı ile önlemek mümkündür” dedi.

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