Dünyada hipertansiyonlu hasta sayısı iki kat arttı, hastalığı kontrol altında olmayanların sayısı 1 milyarı geçti

Dünyada hipertansiyonlu hasta sayısı iki kat artarken hastalığı kontrol altında olmayanların sayısı 1 milyarı geçtiği, hipertansiyonu olan kadınların yüzde 41'inin, erkeklerin ise yüzde 51'inin hastalığın farkında olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Özel İmperial Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem, Ağustos 2021 tarihinde “Lancet” dergisinde yayınlanan araştırmada dünyada, ülkemizin de içinde bulunduğu 200 ülke ve bölgedeki kentsel ve kırsal alanlarda, 30-79 yaşları arasındaki 104 milyon yetişkinde hipertansiyon sıklığı görüldüğünün bilgisinin yer aldığını belirtti.

Erem “Birleşik Krallık, Imperial College London tarafından yönetilen bu özgün araştırmada, dünyada ilk kez, 1990 ile 2019 yılları arasında ülkemizin de içinde bulunduğu (Trabzon dahil) 200 ülke ve bölgedeki kentsel ve kırsal alanlarda, 30-79 yaşları arasındaki 104 milyon yetişkinde hipertansiyon sıklığı, tanı, tedavi ve kontrol oranlarındaki değişiklikler analiz edilerek birbirinden farklı bin 201 popülasyon-dayalı araştırmadaki bilgiler bir araya getirildi. Hipertansiyon sıklığını ve daha önce tanı konmuş (tespit), hipertansiyon için ilaç alan (tedavi) ve hipertansiyonu 140/90 mm Hg'nin altında kontrol edilen (kontrol) hipertansiyonlu kişilerin oranını tahmin etmek için Bayes hiyerarşik bir model uygulandı. Bu araştırmanın ana sonucuna göre, Dünya genelinde 30-79 yaş arası hipertansiyonlu kişi sayısı 1990'da (Toplam dünya nüfusu: 5.28 milyar) 331 milyon kadın ve 317 milyon erkek olmak üzere toplamda 648 milyon iken, 2019 yılında (Toplam dünya nüfusu: 7.674 milyar) 2 kat artarak 626 milyon kadın ve 652 milyon erkek olmak üzere toplamda 1 milyar 278 milyona ulaştı” dedi.

“Hipertansiyonu olan kadınların yüzde 41'i ve erkeklerin ise yüzde 51'i hastalığın farkında değiller” diyen Erem, “Yaşa göre standardize edilmiş hipertansiyon sıklığı 1990 yılında kadın ve erkeklerde yüzde 32 iken 2019 yılında kadınlarda yüzde 32 ve erkeklerde yüzde 34 idi. 2019'da hipertansiyon sıklığı hem erkekler hem de kadınlar için Kanada ve Peru'da; kadınlar için Tayvan, Güney Kore, Japonya ve İsviçre, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere batı Avrupa'daki bazı ülkelerde; ve erkekler için Eritre, Bangladeş, Etiyopya ve Solomon Adaları gibi birkaç düşük ve orta gelirli ülkede en düşüktü. Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya, Okyanusya ve Latin Amerika'daki 2 ülkede kadınlarda ve 9 ülkede erkeklerde hipertansiyon sıklığı yüzde 50'yi aştı. Küresel olarak, hipertansiyonu olan kadınların yüzde 59'u ve erkeklerin yüzde 49'u 2019'da daha önce hipertansiyon tanısı bildirmiştir. Hipertansiyonu olan kadınların yüzde 41'i ve erkeklerin ise yüzde 51'i hastalığın farkında değillerdi. Ayrıca kadınların yüzde 47'si ve yüzde 38'i erkek tedavi edildi. Hipertansiyonu olan kadınların yüzde 53'ü ve erkeklerin ise yüzde 62'si hipertansiyon için tedavi almıyordu. 2019 yılında hipertansiyonlu kişiler arasında hipertansiyon kontrol oranları kadınlar için yüzde 23 ve erkekler için yüzde 18 ile oldukça düşük değerlerdeydi. Dünyada toplam 1 milyarın üzerinde hipertansiyonu kontrol altında olmayan hasta mevcuttu. Bu analiz, hipertansiyon sıklığında bazı bölgelerde zaman içinde önemli artışlar ve diğerlerinde önemli azalmaları göstermekle birlikte, hipertansiyon sıklık, tedavi ve kontrolündeki keskin farklılıkları da vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.