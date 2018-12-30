Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Akkuş'tan geleceğin öğretmenlerine öğütler

Küresel Öğretmen ödülü yarışmasında dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen Nurten Akkuş, Trabzon Üniversitesi'nde geleceğin öğretmenleriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Samsun Ayvacık Anaokulu'nun kurucu müdürlüğünü de yapan Nurten Akkuş, 2018 yılı Küresel Öğretmen Ödülü yarışmasında 173 ülkeden, 30 binden fazla öğretmen arasında dünyanın en iyi 10 öğretmeni listesine girdi ve eğitim nobeli olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca Dünya Öğretmenler Günü'nde de dünyaya ilham veren 3 öğretmen arasında yerini aldı.

Konuşmasında öğretmenliğin uzanabileceği tüm hayatlara erişebilmek ve o hayatlar üzerinde bir etki sağlayabilmek olduğunu kaydeden Akkuş, “Öğretmenlik, hayata dokunmaktır. Her hayat bir gün bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacaktır. Onun için sınıfa girdiğimde ne kadar öğrencim var diye bakmıyorum, ne kadar geleceğim var diye bakıyorum çünkü bu çocuklardan bir tanesinin hayatını değiştirebilirsem yarın karşıma belki bir Cumhurbaşkanı belki bir doktor belki bir öğretmen olarak çıkacak ve onları hiçbir şekilde kaybetmemiz lazım. Ne kaybedecek zamanımız var ne de kaybedecek çocuğumuz var benim için öğretmenlik her daim hayata dokunmak olarak kalacak” dedi.

“Öğretmencilik” oyunu ile başlayan öğretmenlik sevdası onu dünyanın en iyi öğretmenleri arasına soktu

Çocukluğundan beri öğretmen olmak istediğini ve sokak sınıfları oluşturarak “öğretmencilik” oyunu oynadığını belirten Akkuş, “ Öğretmenlik bir sınıfın çok daha farklı ötesinde olan bir şey dediğim gibi öğretmenlik hayata dokunmaktır. Çocukken ben eğitim, öğretim odaklı bir öğretmenlik yapıyormuşum ama benim için şimdi 4 duvar arasında olup olmamak değilmiş. Bunun ötesinde her taraftan sınırları kaldırıp o insanları bu sınıfa dahil edebilmekmiş, öğretmenlik ve çocuk kavramı içine dahil etmek en güzeliymiş ” ifadelerini kullandı.

Oyunlardaki öğretmenin ders anlatmaktan ibaret olduğunu söyleyen Akkuş çocukları için şimdi odun ve kömür taşımak gibi faaliyetleri de gerçekleştirdiğini belirtti.

‘Baba Bana Bir Masal Anlat' projesi Dubai ve Kanada'da uygulanmaya başlandı

Gerçekleştirmiş olduğu ilk projelerden biri olan “Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi'nin bugün Dubai ve Kanada'da da uygulanmaya başladığını kaydeden Akkuş “Anaokulu veli toplantılarına babaların gelmediğini gördüm ve bu önyargıyı kırmak istedim. ‘Babalar çocuklarını çok seviyor, çocuklar da babalarını çok seviyor ve bir köprü oluşturmam lazım' diye düşündüm. Bir anahtar vererek birbirlerinin gönüllerinin kapılarını açsınlar istedim. Sınıf ortamına babanın dahil olması bir çocuk için inanılmaz bir mutluluk. Ve sadece mutluluk anlamında değil özgüvenini, sosyal ve duygusal gelişimini babayla olan o duvarları yıkma bunları tamamen bu masal anlatma kapsamında geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Bir baba erkek çocuğunu rol modeli olurken kız çocuğunun da kahramanıdır” diye konuştu.

“Şimdi siz onların geleceğisiniz yarın da onlar sizin geleceğiniz olacak”

Geleceğin öğretmenlerine tavsiyelerde bulunan Akkuş “ Soba yakmayı öğrenip gidin. Bazen derme çatma sınıflarınız olacak, bazen eşyalarınız olmayacak ama siz yapacaksınız onu. Oranın mimarı da siz olacaksınız, öğretmeni de. O çocukların hayali olacaksınız. O çocukların umutları olacaksınız şimdi siz onların geleceğisiniz yarın da bu çocuklar sizin geleceğiniz olarak ortaya çıkacak. Onun için hiçbir çocuğu kaçırmadan özveriyle eğitmeye keşfetmeye devam edin. Ya bırak bundan bir şey olmaz demeyin. Belki sizin sınıfınızda da dünyayı değiştirecek çocuklar olacak öğretmen olduğunuzda görevimiz sadece sınıfa girip ders anlatmak değil. Elinizdeki materyallerin birer gelecek olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Dünya'nın en iyi 10 öğretmeni arasında olmasının gurur verdiğini söyleyen Akkuş, “ O kadar güzel bir duygu ki küçücük bir yerde ses getirmeye çalışıyorsunuz. İnsanların hayatları için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama dünyanın öteki ucundan sizi duyuyorlar. Bill Gates'in Türk adını ilan etmesi çok güzeldi. 10 tane ülke bayrağı içinde Türk bayrağının da dalgalanması onur verici bir şeydi. İlk defa Türk bayrağı orada yerini aldı. Türkiye'de ilk yaşayan ve yaşatan olmak çok güzeldi ” dedi.