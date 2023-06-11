Dünyanın en uzun ikinci mağarasına Arap turist akını

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'daki Çal Mağarası'na yaz mevsiminin başladığı bu günlerde ilgi artarken, gelenlerin yüzde 80'inin Arap turistler olması dikkat çekti.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak, 2003 yılında halkın ziyaretine açıldı. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi ile yeni bir görünüme kavuşan mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği belirtiliyor.

Ortalama her yıl 150-200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Çal Mağarası özellikle temmuz ve ağustos aylarında ziyaretçi sayısı ile zirve yaparken, bugünlerde özellikle Arap turistlerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçilerin yüzde 80'i Arap turistlerden oluşurken, diğer illerden gelen vatandaşlar da gezdikleri de mağarayı çok beğendiklerini dile getiriyor.

Kahramanmaraş'tan Trabzon'a doğal güzellikleri görmek için geldiklerini belirten Enes Çapar, “Trabzon'un doğal güzelliklerini görmek için geldik. Üç dört gündür buradayız. Çal Mağarası'na da tavsiye üzerine geldik. Gayet güzel, beğendik. İnsanı farklı bir ortama sürüklüyor” dedi.

Ziyaretçilerden Hulusi Polat'ta, ”Benim en çok dikkatimi çeken suyun gücü, kayaları delerek şekillendirmiş. Çok beğendim, daha önce buraya gelmemiştim. Tokat'ta Ballıca Mağarası'na gitmiştim, orasıyla aynı” diye konuştu.

Katar ve Kuveyt'ten gelen turistler de Çal Mağarası'nın güzel olmasının yanında serin olması nedeniyle sevdiklerini kaydettiler.