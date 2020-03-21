Dünyanın en uzun ikinci mağarasında Korona virüs önlemi

mağarası olarak bilinen Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirilen, kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara 30 Mart tarihine ziyarete kapatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak biliniyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviyenin 25-30 santime kadar düştüğü mağara en çok Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemleriyle gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çal Mağarası, astım ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelmesi ile biliniyor.