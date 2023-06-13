Düşe kalka geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Trabzon'da iki yıldır yürüme güçlüğü çeken ve ayaklarında kilitlenme sorunu yaşayan 77 yaşındaki Hasan Usta ventrikülo peritoneal şant yöntemiyle şikayetinden kurtuldu.

İki yıldır yürüme konusunda sorun yaşadığını belirten Hasan Usta, Medical Park Karadeniz Hastanesi'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Operatör Dr. Güngör Usta, Nöroşirürji Uzmanı Operatör Dr. Mehmet Feryat Demirhan ve Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Leyla Çavdar Yılmaz tarafından muayene edilen ve tedavisine başlanan Hasan Usta, ventrikülo peritoneal şant yöntemiyle ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

"Ayaklarım kitleniyordu"

Uzun zamandır yürüme konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Hasan Usta, "Oğlumla buraya geldik ve beni ameliyat ettiler. İyiyim çok şükür. Hastanede 3-4 gün kaldım. Yürürken ayaklarım kitleniyordu ve yürüyemiyordum. Ondan sonra doktora başvurduk. Ameliyat dediler bize, sonrasında ise yürümem gayet düzeldi çok şükür. Eskiden hiç yürüyemiyordum. Şimdi çok iyiyim” dedi.

“Hastada yürüme güçlüğü vardı”

Hastanın temel şikâyetinin yürüme güçlüğü olduğunu belirten Nöroşirürji Uzmanı Operatör Dr. Güngör Usta, "Hastamızın küçük adımlar ve giderek dengesizliği artan bir yürüyüş problemi vardı. Özellikle 2 yıldır artmaya başlamış. Bu hastalar genellikle ilk başvurularını nöroloji polikliniğine yapıyorlar ve parkinson, alzheimer gibi ön tanılar düşünülüyor. Bu hastalarda görülen bir teşhis de normal basınçlı hiderosefali dediğimiz kronik bir beyinde su toplanması çeşididir. Bu hastalarda tanıyı koyabilmek için öncelikle iki ya da üç kez belden su alma işlemi uyguluyoruz. Hastanın özellikle yürüyüşünde kendisinin, yakınlarının, doktorun fark edebileceği belirgin bir yürüyüş düzelmesi olursa, bu sefer asıl ameliyatı yapmaya karar veriyoruz" diye konuştu.

“Belden su alma işlemi yapıldı”

Hastadan öncelikle belden su alma işlemi yapıldığını söyleyen Dr. Mehmet Feryat Demirhan ise "Bu işlem sonrası hastanın yürüyüşünde bazı düzelmeler olduğunu gözlemledik ve ameliyat kararı verdik. Ameliyatı da anestezi altında yaptık. Kafatasında açtığımız bir delikten beyin boşluğuna bir kateter göndererek cilt altından karın boşluğuna uzanan bir tahliye sistemi gerçekleştirdik. Daha sonra da ventrikülo peritoneal şant dediğimiz ameliyatı uyguladık ve sonrasında hastayı taburcu ettik. Bu ameliyat sonrasında hastanın yürüyüşünde bir düzelme olduğunu gözlemledik. Genelde hastalarımızın bazıları bu ameliyattan fayda görmeyebiliyor. Ancak bizim hastamız bu ameliyattan çok ciddi fayda gördü ve yürüyüşünde bariz bir düzelme oldu. Hastamız bize geldiğinde küçük adımlarla yürüyordu, dönme hareketini yaptığında dengesizliği oluyordu ve düşme riski yaşıyordu. Ama ameliyattan sonra bariz düzelmesi oldu ve hayatını gayet güzel bir şekilde devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Alzheimer ya da parkinson hastalığı ile karıştırılmamalı"

Nöroloji Uzmanı Dr. Leyla Çavdar Yılmaz ise hastanın yürüme güçlüğünün yanı sıra aynı zamanda unutkanlık ve idrar kaçırma şikâyetinin de olduğunu ifade ederek "Unutkanlık, idrar kaçırma ve yürüme zorluğu olunca bizim aklımıza Normal Basınçlı Hidrosefali hastalığı geldi yani beyindeki su miktarında artış olması. Yaptığımız tetkikler sonrasında öncelikle bunun olabileceğini düşünerek hastamıza Lomber Ponksiyon dediğimiz bir test uyguladık. Bu testten sonra hastamızın yürümesinde düzelme olması üzerine, beyin cerrahisi arkadaşlarımızda konuşup hastamıza şant operasyonu uyguladık. Operasyondan sonra hastamız gayet güzel bir şekilde yürümeye başladı. Yalnız bu hastalığın şöyle bir özelliği var. Tedavilerde unutkanlık olduğu için mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor çünkü bu hastalık alzheimer ya da parkinson hastalığı ile karıştırılıp tedavisine bazen çok geç kalındığı durumlar olabiliyor. Onun için bu tür şikâyetleri olan hastaların bir nöroloji uzmanına başvurmasını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.