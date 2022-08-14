İhlas Haber Ajansı

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Edin Visca ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sol kolundan sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, başarılı bir ameliyat geçirdi.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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