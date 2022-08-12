İhlas Haber Ajansı

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Edin Visca'dan kötü haber

Trabzonspor’un Hatayspor ile oynadığı maçta Edin Visca sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Edin Visca sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından Visca'nın kolunda kırık olduğu tespit edildi.


Trabzonspor'da Visca şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın 40. dakikasında Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye getirilen Edin Visca'nın ilk kontrollerinde, Humerus kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yapılacak son kontrollerden sonra ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.

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