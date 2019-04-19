Efsane Teknik Direktör Özyazıcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, kulübün efsanelerinden olan Ahmet Suat Özyazıcı'nın 83. yaşını kutladı.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımın efsane Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret ederek, bir gün öncesinden 83. doğum gününü kutladı. Şahin ve Karaman, Trabzonspor'un efsanesi Özyazıcı ile bir araya gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, Suat Özyazıcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.