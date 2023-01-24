Ekopark rengarenk oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi'nin Beşirli sahilinde yaptığı Ekopark'ın üzerinden geçen viyadük ayaklarına insan, hayvan ve bitki figürleri yapıldı.

Mavi zemine boyanan viyadük ayaklarına ressamlar tarafından yapılan Atatürk portresi, Trabzonspor logosu, tavşan, kedi, kaplumbağa, karaca ve yunus balığı figürleri özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Yaz-kış vatandaşların en çok uğradığı mekânların başında gelen Ekopark'a yapılan resimler ziyaretçiler tarafından da beğenildi. Ayrıca, viyadük ayaklarının bulunduğu alanda yapılan peyzaj düzenlemesiyle birlikte Ekopark daha yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Hizmete açıldığı 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren vatandaşların en çok uğradığı noktaların başında gelen Ekopark, kış aylarında da cazibe mekânlarından biri haline geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşların ailece dinlendiği, piknik yaptığı, gezip eğlendiği Ekopark'a her geçen gün ilgi daha da artıyor. Her tarafı çam ağaçlarıyla kaplı Ekopark'ta vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarıyor, hem de yürüyüş yollarında spor yaparak zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor. İçinde tavşan, güvercin, muhabbet kuşları, kaplumbağa, ördek gibi hayvanların yer aldığı küçük bir hayvanat bahçesi ile birkaç balık türünün yer aldığı havuzun bulunduğu Ekopark'ta küçük yaştaki çocuklara hayvan sevgisi de aşılanıyor. Çocuklar burada hayvanları yakından görme imkânı bularak elleriyle besliyor.

Başkan Genç: “Önemli bir dinlenme ve gezinti alanı oldu”

Ekopark'ın şehir merkezinde yeşil alan ihtiyacının karşılanması bakımından çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ekopark, kent yaşamının stresinden, gürültüsünden, kalabalığından bunalan insanlarımızın sığınak noktası haline geldi. Parkımız yeşil alan ihtiyacının karşılanması yönünde çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Özellikle de hafta sonları vatandaşların ailece dinlenebildiği, piknik yapabildiği, çocuklarımızın doğayla iç içe oyun oynayabildiği Ekopark, şehir merkezine çok yakın bir noktada yer alıyor. Ekopark'ımız yoğun talep görmesi yeşil alan ihtiyacının en önemli göstergelerinden biridir. Parkımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği çay ocağı, yeme-içme birimleri, ahşap kulübeler, yürüyüş yolları, kamelya, havuz, küçük çaplı bir hayvanat bahçesi bulunuyor. Bütün yaş gruplarının; yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın çok keyifli dakikalar geçirdiği ferah bir alan. Her mevsimde burada yaşanan yoğunluk aynı zamanda bu tür alanlara olan ihtiyacın bir göstergesi niteliğinde aynı zamanda. Doğayla iç içe bir şekilde çam ağaçlarını bünyesinde barındıran Ekopark şehrimizde önemli bir dinlenme ve gezinti alanı olmuştur” ifadelerini kullandı.