Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşma programı için geldiği Trabzon'da hemşehrilerine seslendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da partisinin Atatürk Alanı'nda düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Kalabalıkla selamlaşarak bayramlaşan İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi. Konuşmasında memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik anılarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek olan seçimlerde kendisine dua ve destek istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 18 gün görev yaptığını ve bu süreçte İstanbul'a güzel mesajlar verdiklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul'da bir süreç yaşadım, seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım. Ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz. Bizim insanımız demokrasiye, cumhuriyete ve özgürlüğe alışmış insanlardır. Bizim insanımız yüreğinde her zaman 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır. Bu süreci biz tedavi ederken bazıları kötü söz kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek istemiyorum. 'Çaldılar' diyebilirler. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Kendimi bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak, aynı zamanda demokrasi mücadelesi de vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim. Seçildiğimde 18 gün görevde kaldım, İstanbul'a çok güzel mesajlar verdik. 18 günde insanlarımızın gönlünde taht kurduk. 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde çıldırdılar. Ben var ya o insanları, bin 800 günde deli edeceğim deli. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki, İstanbul halkı o kadar mutlu olacak ki, şaşıracaklar" dedi.

"Anamın kucağını biliyorum"

Partilerin ülkeye hizmet için sadece araç olduğunu söyleyen İmamoğlu, isim vermeden kendisini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu, "Partizanlık yok, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir, millet. Bu anlayışa sahip olmak gerekir. İnsanıyla kucaklaşan, tevazu, işte biz bu anlayışı temsil ediyoruz. Dün gazeteci arkadaşlar, 'Terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Ben dedim ki, bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın, babamın ocağı var, köyüme geldim orayı biliyorum. Bunu söyleyen, dile getiren insanlara Allah akıl versin. Sizin dualarınıza onların da ihtiyacı var" diye konuştu.

Konuşmasının ardından alandaki kalabalığın kemençe eşliğinde oynadığı horona otobüsün üzerinden bir süre eşlik eden İmamoğlu, daha sonra bayramlaşma programına katılmak üzere Giresun'a gitti.