Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da horonlu kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı dün alarak İstanbul'da resmen göreve başlamasının ardından memleketi Trabzon'da horonla kutlama yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ve dün tüm seçim tartışmalarının ardından İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da kutlama yapıldı. CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte davul ve zurna eşliğinde horon oynandı. Etkinlikte bir konuşma yapan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, Ekrem İmamoğlu'nun milyonların kalbine yerleştiğini belirterek, “Bugün Trabzon'da bahara hoş geldin diyoruz. Çok mutluyuz. Ekrem İmamoğlu sevgi ve barış diliyle, dostlukla, ötekileştirmeyen tavrıyla kazanmıştır. Milyonların kalbine yerleşmiştir. Türkiye'nin mutlu günlerini en büyük kent olan İstanbul'dan örecek hep beraber mutlu günleri Trabzon'dan birlikte göreceğiz. Ekrem başkanımıza Trabzon'dan binlerce çiçek gönderiyoruz” dedi.