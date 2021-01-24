Ekuban kendini aştı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili forma altında bu sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol atarak sezon tamamlanmadan en yüksek gol sayısına ulaştı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen daha güçlü dönerek performansını her geçen gün arttıran Ganalı oyuncu, bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktörlerin ise vazgeçilmezi oldu. Trabzonspor'da, futbol kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Ekuban, resmi olarak 84 maçta görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 24 gol atıp 16 asist yaparak takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

Ekuban, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda ise 22 maçta 5 gol atarken, bu sezon ise top koşturduğu 14 karşılaşmada rakip ağları 6 defa sarsarak, sezon tamamlanmadan en yüksek gol sayısına ulaştı.

Ganalı, şimdiye kadar ligde 16 gol atarken, 10 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 5 asisti var. Avrupa Kupaları'nda da Ekuban, takımına 4 gol, 1 asistle katkı sağladı. Caleb Ekuban, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Değerini arttırdı

Ekuban, Trabzonspor'a gelmeden önce sahip olduğu 500 bin Euro olan piyasa değerini iki yıl içerisinde 5 milyon 500 Bin Euro'ya çıkardı. Değerini 10 kat arttıran oyuncu, Avrupa takımlarının da takibinde yer alıyor. Trabzonspor'un en değerli 3 oyuncusundan biri olan Caleb Ekuban, Süper Lig'de ise en değerli 20 oyuncu arasında.