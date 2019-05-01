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El freni çekilmeyen aracı durdurmak için önüne atladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için araçtan inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli bir başka vatandaş arabayı durdurmak için önüne geçti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için araçtan inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli bir başka vatandaş arabayı durdurmak için önüne geçti.



Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Yolun kenarında duran Yavuz Bayraktar, üzerine doğru gelen aracın şoförüne yer olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen aracın üzerine doğru geldiğini fark eden Bayraktar, dikkatli baktığında aracın içerisinde şoförün olmadığını fark etti. Giden aracıönüne geçip durduran vatandaş bir faciayı engelledi. Bayraktar'ın bu mücadelesi bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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