Emekli olan Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan için veda yemeği

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın emekliliğe ayrılacak olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile Sivas İl Emniyet Müdürü iken Trabzon İl Emniyet Müdürü görevine atanan Kenan Aydoğan'ın emekliliğe ayrılacak olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. 24 Ekim Pazartesi günü görev süresi dolan ve yaş haddinden ötürü emekli olan Aydoğan için polisevinde düzenlenen veda yemeğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daire amirleri ve emniyet mensupları katıldı. Vali Ustaoğlu tarafından Aydoğan'a teşekkür plaketi verilirken, veda yemeğinde bir konuşma yapan Aydoğan, “Buradaki görev sürem boyunca şehrin bütün dinamikleri ile güzel ve uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Ayrıca benim Trabzon'daki görev sürem esnasında Trabzonspor'un kupa kaldırması bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bundan sonra da Trabzonspor'un aynı başarıları sürdürmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.