Emekli postacı baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde çocukluk hayallerini emekli olunca gerçekleştiren Yusuf Aydın'ın yaptığı tahta kaşıklar fuarlarda görücüye çıkıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla çocukken şimşir ağacından yaptığı kaşık alışkanlığını emekli olduktan sonra sürdüren tahta kaşık ustası 63 yaşındaki Yusuf Aydın, baba mesleğini devam ettiriyor. Aydın, Köprübaşı ilçesinin Güneşli Mahallesi'nde evinin altında yaptığı tahta kaşıkları Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen fuarlarda satışa sunuyor.

Çocukluğunda babasıyla birlikte pazarlara çıkan Aydın, askerden geldikten sonra posta memuru olarak göreve başladı. 15 yıl önce emekli olan Aydın, çocuklukta merak sardığı baba mesleği tahta kaşık sanatını yaşatmak için uğraş veriyor. Emekli postacı Yunus Aydın, “Çocukluk yıllarımda babamla birlikte pazarlara çıkardım. Beni yanında götürürdü. Öylece bir alışkanlık kalmıştı. Emekli olduktan sonra o alışkanlığı devam ettirdim. Bir de meslek ölmesin diye baba mesleğini devam ettirmek istiyorum. Kaşık elle yapılıyor, ben 1 saatte tamamlıyorum. Şekli güzel oluyor, kullanımı güzel oluyor. Makinelerde yapılan kaşıklar o kadar güzel olmaz. Ben fuarlara katılıyorum. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Manisa, İzmit fuarlarında kaşıklar çok ilgi çekiyor. Orada oturup yaptığım için en son yaptığımı bekleyip alıyorlar. Seyrediyor ve en son alıyor. Köprübaşı'nın halkı bu kaşıkla da geçimini sağlamıştır. Çok eski yıllardan beri gelenek halindedir. Benim mahallem 300 hane ise 200'ü kaşık yapardı, şimdi tabi o iş bitti. Yapan çok az kişi kaldı. Pek ilgilenmiyorlar. Ben sanat ölmesin diye devam ettiriyorum. Şimşir ağacından yaptığımız için daha kaliteli, dayanıklı, mikrop tutmayan tek ağaç” dedi.