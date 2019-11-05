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Emekliler Derneği ile Özel İmperial Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı

Trabzon Emekliler Derneği üyelerinin Özel İmperial Hastanesi’nde ayakta ve yatarak tedavilerinde indirimlere yönelik bir protokol imzalandı.

Trabzon Emekliler Derneği üyelerinin Özel İmperial Hastanesi'nde ayakta ve yatarak tedavilerinde indirimlere yönelik bir protokol imzalandı.


Düzenlenen imza törenine, Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar, Başkan Yardımcısı Ümmügül Çalık, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri İsmail Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Göksal Sönmez ve Özel İmperial Hastanesi adına Kurumsal Pazarlama Birim Sorumlusu Faruk Bayraktar, Kurumsal Pazarlama yetkilileri Yeşim Çolak, Kübra Yıldırım ve Turgay Köz katıldı.


Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunarak ”Üyelerimizin kendilerinin ve birinci derecede yakınlarının yaşadıkları sağlık sorunlarında yatarak ve ayaktan tedavilerinde belirlenen oranlarda indirimden faydalanabilecekler. Yapılan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Özel İmperial Hastanesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Faruk Bayraktar da “Emekliler Derneği üyelerine ve birinci derece yakınlarına hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Yapılan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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