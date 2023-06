Emlak sektöründe ayakçı sorunu

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayhan Taflan, "Gayrimenkul alacak olan yatırımcılara, emek hırsızları diye tabir ettiğimiz simsarlar ve ayakçılar tarafından verilen yüksek fiyat bölge insanına da olumsuz yansıdığı gibi konut alımlarını da zorlaştırıyor. Trabzon'da meydan parkında, kafelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde odaklanmış ve kümelenmiş hiç bir mükellefiyeti ve yetkisi olmayan emek hırsızlarına, vatandaşlarımızın ve emlak sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımızın itibar etmemelerini ve tüketicilerin mağdur olmamalarını arzu etmekteyiz" dedi.

“Emlakçı esnafımız, 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından mağdur ediliyor”

Taflan, bu zamanda ve bu şartlarda konut almak her ne kadar zor olsa dahi, hareketliliğin her sektörde olduğu gibi inşaat ve emlak sektöründe de başladığını belirterek "Tüketicilerimizin, müşteriye uygulanan fahiş fiyat uygulamasının, yatırımcılara verilen yüksek fiyat bölge insanına da yansıdığı gibi tüketicilerin konut alımlarını zorlaştırıyor. Bunun yanında yetkisiz tercüman furyası aldı başını gidiyor. Üniversitede okuyan Arap kökenli öğrenciler, bazı otel personelleri, bazı tur şirketlerinin tercümanları veya İngilizce ve Arapça bilen yetkisiz kişiler, inşaat firmaları ve gayrimenkul sahiplerine gittiklerinde, ‘Sana Arap müşteri getireceğim, daire başına şu kadar TL alırım' gibi teklif verebiliyorlar. Haliyle bu fiyatlar yükseldiği gibi hem yabancı hem de yerli müşterileri olumsuz şekilde sirayet etmektedir. İşin diğer üzücü tarafı, emlak sektöründe faaliyet gösteren mükellef olan iş yeri kirası, vergi ödeyen, istihdam sağlayan işini layıkıyla kanunlar çerçevesinde yapan emlakçı esnafımız, ‘ayakç'ı diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından mağdur ediliyor. Ayakçı dediğimiz emek hırsızları bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri gibi mesleğin itibarını da düşürmektedirler. Bu doğrultuda mükellef olan esnafın ve tüketicinin haklarını koruyup kollamak ilgili kurumların da bir nevi görevidir. İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası olarak kayıt dışılığa kayıtsız kalamayacağımız gibi bütün ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Kayıt dışı çalışan emek hırsızı ayakçılar tüketiciye maddi ve manevi zarar verebiliyorlar. Bilhassa emlak sektörünün sezon itibarı ile gayrimenkul almak isteyen kişilerin alışveriş yapacak oldukları kişilere çok dikkat etmeleri, sorunlarla karşılaşmamaları için her şeyden öte dolandırılmamaları için kesinlikle mükellef olan esnafları tercih etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan verilen ilanlara dikkat

“Trabzon'daki ayakçıların ne oldukları kim oldukları belli değil” diyen Taflan “Kapkaççı mıdır dolandırıcı mıdır nedir bilmiyoruz ki, iyi niyetli olmadıkları aşikardır. Bazı firmalar ve satıcılar bunlara izin vermekte ve bunlarla çalışmaktadır. Emlak sektöründe faaliyet gösteren azınlıkta da olsa bazı meslektaşlarımız maalesef ayakçı diye tabir ettiğimiz emek hırsızları ile çalışmakta olup, onlarla iş birliği yapmaktadırlar. Kesinlikle gayrimenkul paylaşımında bulunmasınlar, özellikle ofislerinden içeri dahi sokmayıp muhatap kabul etmesinler. Emlak ticaretinde faaliyet gösteren mükellef esnaflar apartman sitelerinde görev yapan site görevlilerine kartvizitlerini dağıtıp onlarla irtibat kurmasınlar. Mesleğine meslektaşlarına ve tüketiciye saygı duysunlar. Buradan apartman site yönetimlerine de sesleniyorum, dolaylı yoldan emlak faaliyetlerinde bulunan site görevlisi olan kişilere lütfen müdahale etsinler. Tüketici, yetki belgesi olmayan mükellefiyeti bulunmayan sorumsuz ve yetkisiz kişilerle alışveriş yapmasınlar. Yetki belgesi ve mükellefiyeti olmayan kişiler emlak portallarına ilan giremediği için sosyal medya ve mecraları kullanıyorlar. Buradaki ilanlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Meslek ahlakına uymayarak vatandaşı ve devleti zarara uğratan kayıt dışı çalışan emek hırsızı ‘emlakçı' bile diyemediğimiz simsarlardan sektör olarak şikayetçiyiz. Bunların yüzünden yapılan yanlış bütün sektöre mal ediliyor. Vergi kaydı, meslek odası kaydı, iş yeri açma ruhsatı olmayan yetkisiz kişiler haksız kazanç sağlamakta ve mükellef olan işyeri kirası ödeyen, istihdam sağlayan mükellef esnafın haklarını gasp etmektedirler. Bu kişilere hiçbir şekilde resmi evrak ve ön ödeme dediğimiz kopara teslim edilmemelidir. Bu durumlarda düzenlenen evraklarda kanuni yönden hiçbir geçerliliği yoktur. Yasal emlak şirketlerinden kiralama ve satın alma işlemlerini yapmaları hem satıcı hem alıcı açısından menfaatlerine olup, olumsuz bir durum oluşması halinde Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar odasına müracaat etmelerini ve Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunmalarını öneriyoruz” şeklinde uyarılarda bulundu.