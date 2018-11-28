Emlakçılar ve inşaatçılar konut faiz oranlarının düşürülmesini istiyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Türkiye'de birçok inşaat firmasının yüksek faiz oranları nedeniyle zor duruma düşerken, Trabzon'da da bunun etkilerinin görüldüğüne dikkat çekti. Taflan "Diğer taraftan baktığımızda inşaat maliyetlerinde, hazır beton, çimento, elektrik malzemesi, kereste aksamı, pvc, vitrifiye vb. ürünlerde yüzde 40 zam yapıldı ve bu zamları dikkate aldığımızda müteahhit ve malzeme tedarikçileri zor durumdadır. Sektördeki malzeme fiyat artışları maliyetleri arttırdığı gibi sektördede tıkanıklığa neden olmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren esnaflar firmalar inşaat sektöründeki tıkanıklığın aşılması için önlem alınmasını beklemektedir" dedi.

"İnşaat sektörü deyip geçmemek lazım" diyen Taflan "Bu sektörden çok kişi ekmek yiyor. İnşaat sektörü işsizliği büyük oranda kapatan bir sektör. İnşaat sektöründe aklınıza ne gelirse camcıdan pvcye, kalıpçısından betoncusuna, inşaat malzemecisinden nalburuna, parkecisinden mobilyacısına, elektirikcisinden tesisatçısına, mimarından mühendisine emlakçısına kadar sayamadığımız bir çok meslek dalının ayakta kalması inşaat sektörünün ayakta kalmasına bağlıdır. Türkiye'de istihdamın önemli bir kısmını inşaat sektörü oluşturmaktadır, sektörün yavaşlamasının doğrudan işsizliğe olumsuz etki edecektir" ifadelerini kullandı.

Devletin alım gücünü yükseltmesi ve sektörü canlı tutması için bazı yerlerde yapılan uygulamalarda olduğu gibi 0.98 kredi oranları ile düşük ve uzun vadeli kredileri acilen yürürlüğe girmesini isteyen Taflan "Artan bu maliyetler karşısında inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, işletmeler ayakta durabilmeleri için ayrıca konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarında konut alabilmeleri için acil önlemler alınmalıdır. İnşaat maliyetlerinin artışı haliyle tüketiciye yansımaktadır. Hem maliyet artışı hemde kredi fazi oranlarının artışı konut almak isteyenleri zor durumda bırakmaktadır. Konut inşaat maliyetlerinin artışının satış fiyatlarına şimdilik tam olarak yansımadı fakat nisan ayından sonra gözle görülür bir şekilde konut fiyatlarında artış olacaktır. Bunun neticesinde konut sahibi olmak isteyenlerin ve yatırımcıların her ne olursa olsun yine de şu anki konut kredisi faiz oranlarını ve gelir gider bilançolarını dikkate alaraktan ve zamlar gelmeden alımlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Zamlar piyasalara yansımadan önce özellikle peşin olarak konut almak isteyen vatandaşlar bu süreçten karlı çıkacaktır" diye konuştu.