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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Trabzon'da

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi.


Genel Müdür Uzunkaya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i makamında ziyaret ederek kendisinden kentin asayişi başta olmak üzere brifing aldı. Emniyet Müdürlüğü personeli ile de görüşen Uzunkaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Trabzon'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirtti.

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