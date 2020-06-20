İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet müdürü Pençe Harekatı'na şarkı söyleyerek destek verdi

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, atış poligonunda eline aldığı tabanca ile hedefi vurarak Pençe-Kaplan Harekatı’na “Parçaladık surları, Çin Seddi’ni aştık biz” şarkısıyla destek verdi.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, atış poligonunda eline aldığı tabanca ile hedefi vurarak Pençe-Kaplan Harekatı'na “Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz” şarkısıyla destek verdi.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen Pençe-Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'den harekata ilginç bir destek geldi. Atış poligonundaki hedef kağıdına nişan alan Emniyet Müdürü Alper, atış yaptıktan sonra namludaki mermiyi tabancadan çıkartarak havada yakaladı. Hedefi tam 12'den vuran Alper, “Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz. İşte biz buradayız, tükenmedik estiririz” şarkısıyla Pençe-Kaplan Harekatı'na destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.