En çok Covid vakasının görüldüğü Trabzon'da maskeler çene altında

Korona virüs nedeniyle en çok vaka görülen iller arasında birinci sırada yer alan Trabzon'da vatandaşlar maske kuralına dikkat etmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller Trabzon, Malatya ve Rize olarak sıralandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Trabzon'da tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilemiyor. Korona virüsün ilk anlarından itibaren riskli iller arasında yer alan Trabzon, kırmızı kategoriden kurtulamazken, inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri her zaman üzerine çeken kentte maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmiyor. Günlük vaka sayılarının 500'ün altına düşmediği Trabzon'da yoğun bakım servisleri tam kapasiteye ulaştı.

Maske takmadığı için kendini eleştirdi: “Bizim bilinçsiz hareketlerimizden dolayı vaka sayıları artıyor”

Şehir merkezinde maskesini takmadığı için kendini eleştiren Şener Keleş isimli vatandaş, “Maske cebimizde. Bizim bilinçsiz hareketlerimizden dolayı vaka sayıları artıyor. Normalde maske ile dolaşıyorum. Çoğu insan benim gibi maskesiz dolaşıyor. İnsanların benim gibi ekonomik, psikolojik sıkıntıları da var” ifadelerini kullandı.

Kemal Kalmuk isimli vatandaş ise aşı konusunda duyarsız davranıldığını dile getirerek, “İnsanlar biraz paranoyak oldu. İşin ciddiyetinde değiller. Aşı konusunda duyarsız davranıldığını düşünüyorum. Benim kullanmış olduğum maske benden ziyade karşımdaki insanı koruduğunu düşünüyorum. Bu benim karşıdaki insana saygımı gösteriyor. Maske takmayan, duyarsız olan insanlar karşısındaki insana en büyük saygısızlığı yapmış oluyor. Maalesef toplumumuzda böyle duyarsız insanlar var” dedi.

Öte yandan Trabzon'da aşılama oranında yüzde 68'lere ulaşılırken, il genelinde yaklaşık 1 milyon 140 bin civarında aşı uygulandığı, ikinci doz aşı yapılacak hedef nüfusun yaklaşık 670 bin civarında olduğu öğrenildi.