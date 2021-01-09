En çok taklit edilen Tonya Tereyağı oldu

Trabzon'da 2020 yılında gıda işletmelerine yönelik 14 bin 130 denetim yapılırken, 'Tonya Tereyağı' adı altında köyde üretilmiş gibi gösterilerek taklit ve tağşiş yapan 169 gıda işletmesine çok sayıda idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon'da 2020 yılı içerinde gıda üretim ve satış yerlere yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan 239 işletmeye toplam 2 milyon 799 bin 703 TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Gülbay, bu işletmelerden 169'unun Trabzon'un marka değeri olan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Tonya Tereyağı'nı köyde üretilmiş gibi gösterilerek taklit ve tağşiş yapan işletmeler olduğunu belirterek “Güvenilir gıdaya erişim için 'Çiftlikten Çatala Tarladan Sofraya' kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptık. Yaptığımız denetimlerde en fazla taklit ve tağşiş yapılan ürünün Tonya Tereyağı olduğunu belirledik. 2020 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 5 bin 310 adet numune alındı. ‘Alo 174' Gıda İhbar ve Şikâyet Hattı ile ilgili olarak ise 367 başvuru alındı. 2020 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdik ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptık. Bu denetimlerde 239 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı. Bu cezaların 169 adeti ilimizin marka değeri olan Tonya Tereyağı adı ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan ve Trabzon genelinde Trabzon Tereyağı adı altında köyde üretilmiş gibi gösterilerek etiketsiz olarak Trabzon Tereyağı algısı oluşturularak taklit ve tağşiş yapılarak satıldığını belirledik. Dolayısıyla ilimizin marka ürünü olan Trabzon Tereyağına zarar veren ürün ve işletmeler oldu. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız tereyağının görüntüsüne aldanmamaları ve güvenilir ve bildikleri yerlerden bu yağları alarak tüketmeleri” dedi.

Sahte ile gerçek tereyağı arasındaki fark

Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı Arda Kalkanoğlu ise sahte ile gerçek tereyağının görerek bile anlaşılmasının zor olacağını belirterek bildik yerlerden alınmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Hakiki tereyağının erirken sürekli köpük bırakması gerektiğini belirten Kalkanoğlu, “Tereyağını görüntüsüne bakarak alınması sizi yanıltabilir. Çünkü bakarak, görerek tencereye girene kadar anlayamazsınız. Mesela küçük bir tencerede pilav yaptık. 6 kilogram pirince bir buçuk kilogram yağ kullanıyoruz. Yağımızı yıllardır Tonya'dan alıyoruz. Bazen yağ yetmiyor. Dışarıdan bir buçuk ya da iki kilogram aldığımda yetmeyebiliyor. Yarısı su olup gidiyor. Hakiki tereyağı kokusundan anlaşılabilir ancak ve en önemlisi bildik yerden alınması. Şu ana kadar köpürmeyen hiçbir yağa pirinç hiç dökmedim. Dolayısıyla kullandığım yağ piyasanın en iyi yağı olduğu için köpüren yağ iyi yağ diyebiliriz. Yağda çok hile var. Bildik yerden alınması en iyisi. Çünkü genelde tereyağına margarin katılıyor bunun için de bildik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.