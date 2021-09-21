“En iyi narkotik polisi annedir” tiyatro severlerle buluştu

Akçaabat Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin de paydaş olduğu İçişleri Bakanlığının desteklediği Kurtuluş “En İyi Narkotik Polis Annedir” adlı tiyatro oyunu Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Tiyatro oyununu Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demir Kale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Kesici, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Elvan ve davetliler izledi.

Tiyatro oyunu ile ilgili duygu ve düşünlerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Uyuşturucu madde kullanımına karşı mücadele etme noktasında kurumlar arası iş birliği çok önemli. Belediye olarak, ilçemizde yaşayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucuya karşı korumak için mücadele ediyoruz. Her zaman ifade etiğim gibi ‘Sanat bütün kötülüklerin panzehridir” düsturu ile gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor, kültür-sanat ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Bugün burada çok güzel bir oyun izledik. Oyunun içerisinde madde bağımlılığı ile mücadele ve kötü alışkanlıkların zararları güzelce işlenmiş. Hem eğitici hem de düşündürücü bir oyun” dedi.