En tatlı kurs

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk kez açılan butik çikolata kursu yoğun ilgi görürken kursiyerler, öğrendikleriyle iş hayatına atılmaya hazırlanıyor.

Ekstra bir katkı maddesi katılmadan hazırlanan çikolatalar daha çok tercih edilirken, butik çikolata eğitimi de yeni yeni yaygınlaşmaya başladı.

Kursla ilgili bilgi veren Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Pasta ve Tatlı Eğitmeni Elifnur Çetin, butik çikolata eğitiminin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Çetin, “Ev hanımları, doğal katkısız butik çikolata kursu sayesinde ek gelir elde edebilecekler. Çikolatanın olmazsa olmazı temperleme işlemi. Kursiyerlere temperleme işlemini öğrettikten sonra neler yapılabileceğini örneklerle göstermiş oluyoruz. İçeriğimizde Beyoğlu çikolatası, dolgulu çikolata hazırlama var. Bunları karışık bir şekilde hazırlıyoruz. Ürün seçerken kaliteli ve lezzetli olanı tercih etmeye çalışıyoruz. Lezzetini belirleyen çikolatanın kalitesi ve aroması. İşlendikten sonra kısa sürede tüketime sunulduğu için içerisine ekstra bir katkı maddesi girmiyor. Dolayısıyla hem lezzetli hem de sağlıklı bir ürün tüketmiş oluyorlar. Halk Eğitim bünyesinde yeni açılan bir kurs. Butik çikolata eğitimi yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Sosyal medyanın etkisiyle de girişimde bulunanlar var. Kursiyerlerimizin bir kısmı evlerde çikolatalı pasta olsun kurabiye olsun farklı ürünleri yapıyorlar. Ürünleri bir adım öteye taşımak ekstra yeni ürünler öğrenebilmek adına kursumuzu tercih edenler var” dedi.

Butik çikolata kursuna yoğun bir talep var

Butik çikolata kursuna yoğun talep olduğunu kaydeden Çetin, “Butik çikolata kursuna yoğun bir talep var. İlk kursumuzu bitiriyoruz yeni haftaya yeni kursiyerlerle inşallah devam edeceğiz. Şu anki kursiyer sayımız 13. Kursumuza genellikle ev hanımları, öğrenciler ve her sektörden katılanlar var” diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülsüm Mazlum hayalinin çikolata dükkanı açmak olduğunu ifade ederek, “Benim çikolata dükkânı hayalim var. Daha öncesinde de kısa süreli kursiyer hayatım olmuştu. Ortahisar Halk Eğitimin bize sağladığı imkan ve hocamızın katkılarıyla çok güzel şeyler öğrendik inşallah hayallerimizi gerçekleştiririz. Çikolata benim için mutluluk yaptıklarımı görünce çok mutlu oluyorum. Şu an zaten evde küçük çapta da olsa ürünleri yapıyordum şimdi Elif hocamızın öğrettikleriyle kendimi daha da geliştirdim. Burada farklı çikolata çeşitleri öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.