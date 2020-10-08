İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon'un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Kalaycı'nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Kalaycı aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.