Enerjide biyokütle avantajı

Enerjinin dünya gündeminin en üst sırasına oturduğu bir süreçte, Türkiye'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütlenin çok büyük avantajları olduğu bildirildi.

Biyokütle enerji üretiminde kurduğu 4 santral ile söz sahibi olan Oltan Köleoğlu Enerji'den (OKE) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada,

biyokütle enerjisinin alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyeli sahip olduğu hatırlatılarak şu görüşlere yer verildi:

“Biyokütle, rrüzgâr ve güneş gibi kesintili değil, sürekli enerji sağlayan bir kaynaktır. Spesifik özelliklere sahip biyokütle enerjisi, küresel iklim değişikliği ve sera gazı salınımlarının azaltılmasında etkili olmaktadır. Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan CO2 gazı yenilenen bitki örtüsü tarafından geri emildiğinden doğada mevcut olan karbon döngüsü sistemi de dengede kalabilmektedir.Bu açıdan biyokütle enerjisi, alternatif ve temiz enerji kaynağı sayılmaktadır. Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olması diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantajlıdır.”

OKE tarafından Çorum, Samsun, Afyon ve Karaman'da kurulan ve üretimi sürdüren 4 biyokütle enerji santrali bulunuyor.